Visite thématique Musée Paul Landowski, 13 mai 2023, Boulogne-Billancourt.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 22:10 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**Sculpture en clair**

Paul Landowski a déployé tout son génie et sa science dans la Porte de la nouvelle faculté de médecine de Paris. Située dans la nef de l’espace Landowski, ce chef-d’œuvre de près de sept mètres de haut, est couverte de sculptures aujourd’hui énigmatiques qui seront soigneusement décryptées au cours de la visite.

Musée Paul Landowski 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Île-de-France Métro 9/Marcel Sembat-Bus 126 et 175 (Hôtel de ville)

http://wwwboulognebillancourt.com

Le musée présente l’oeuvre de cet artiste, mondialement connu, qui fut Grand Prix de Rome de sculpture en 1900 et auteur notamment du célèbre Christ rédempteur qui domine la baie de Rio de Janeiro. Des sculptures et des dessins sont représentatifs de son œuvre, à la fois intimiste et monumental.

The museum presents the work of this world-famous artist, who was Grand Prix de Rome de sculpture in 1900 and author in particular of the famous Christ the Redeemer who dominates the bay of Rio de Janeiro. Sculptures and drawings are representative of his work, both intimate and monumental.

Crédit : © ville de Boulogne-Billancourt-Photo Philippe Fuzeau