Dj Nick Udg$ (100% vinyls) au musée Musée Paul-Dini, 13 mai 2023, Villefranche-sur-Saône.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Venez découvrir l’exposition _Le Toucher du monde_ au son des platines de Dj Nick Udg$ (100% vinyls).

Un moment inoubliable à découvrir dans le respect de la sécurité des oeuvres !

Musée Paul-Dini 2 place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône 69400 Villefranche-sur-Saône Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Accès libre et gratuit

Suite aux donations de Paul et Muguette Dini faites à la ville de Villefranche, le musée municipal présente un panorama de la création picturale de la région Rhône-Alpes depuis plus d’un siècle.

Saturday 13 May, 19:30 Dj Nick Udg$ (100% vinyl) at the museum European Night of Museums 2023

Further to donations of Paul and Muguette Dini made in the city of Villefranche, the local museum presents a panorama of the pictorial creation of the region Rhône-Alpes for more than a century.

Crédit : ©Dj Nick Udg$ (100% vinyls)