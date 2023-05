« La classe, l’œuvre ! » Musée Paul Belmondo, 13 mai 2023, Boulogne-Billancourt.

samedi 13 mai 2023 – 20:15 ⤏ 20:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**La main dans l’œuvre de Paul Belmondo

**Les élèves de CE2 B de l’école primaire Thiers, ont choisi de vous présenter leurs réflexions et créations vivantes autour de la main.

Musée Paul Belmondo 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Île-de-France Accès Métro: ligne10 (station Boulogne-Jean-Jaurès) Accès Bus : ligne 123 ( arrêt : Eglise Notre-Dame) Sub Boulogne Nord, arrêt : Parc Edmond- de- Rothschild

Aménagé dans un lieu prestigieux, le château Buchillot, ce musée vous invite à découvrir l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXe siècle. A travers une scénographie originale, vous découvrirez une sélection de sculptures, dessins et médailles créés par l’artiste depuis la genèse de leur étude à leur confection finale. Son œuvre est également mise en lumière par la présentation d’une dizaine d’artistes de son époque ; principalement installées dans le jardin.

Saturday 13 May, 20:15

Paul Belmondo Museum

Housed in a prestigious place, the Château Buchillot, this museum invites you to discover one of the last great classical sculptors of the 20th century. Through an original scenography, you will discover a selection of sculptures, drawings and medals created by the artist from the genesis of their study to their final manufacture. His work is also highlighted by the presentation of a dozen artists of his time; mainly installed in the garden.

