Visite commentée des collections Musée Paul Belmondo, 13 mai 2023, Boulogne-Billancourt.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit resamusée@mairie-boulogne-billancourt.fr

Aménagé dans le prestigieux château Buchillot, un ensemble exceptionnel de sculptures, dessins et médailles créés par l’artiste, révèlent le formidable esprit créatif de celui qui est l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXe siècle.

Musée Paul Belmondo 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Île-de-France Accès Métro: ligne10 (station Boulogne-Jean-Jaurès) Accès Bus : ligne 123 ( arrêt : Eglise Notre-Dame) Sub Boulogne Nord, arrêt : Parc Edmond- de- Rothschild

© musée Paul-Belmondo

Aménagé dans un lieu prestigieux, le château Buchillot, ce musée vous invite à découvrir l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXe siècle. A travers une scénographie originale, vous découvrirez une sélection de sculptures, dessins et médailles créés par l’artiste depuis la genèse de leur étude à leur confection finale. Son œuvre est également mise en lumière par la présentation d’une dizaine d’artistes de son époque ; principalement installées dans le jardin.

Saturday 13 May, 21:00

Paul Belmondo Museum

Housed in a prestigious place, the Château Buchillot, this museum invites you to discover one of the last great classical sculptors of the 20th century. Through an original scenography, you will discover a selection of sculptures, drawings and medals created by the artist from the genesis of their study to their final manufacture. His work is also highlighted by the presentation of a dozen artists of his time; mainly installed in the garden.

Crédit : ©musées de la ville de Boulogne-Billancourt