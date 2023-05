La classe l’oeuvre : Le Petit Tram de Thônes Musee Patrimonial du Pays de Thônes : Fondateurs François et Lucien Cochat, 13 mai 2023, Thônes.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

En plus de la visite habituelle du musée, nous présentons, cette année dans le cadre « La Classe l’Oeuvre », le travail réalisé par la classe CE1 de Madame Clara Grange, en rapport avec les tableaux de l’artiste Alan Miller et le petit Tram qui reliait autrefois Annecy à Thônes.

Musee Patrimonial du Pays de Thônes : Fondateurs François et Lucien Cochat 1, rue Blanche 74230 THÔNES 74230 Thônes Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Centre ville, parkings gratuits à proximité

Le Musée a été crée en 1937, par François Cochat. Il est depuis installé dans les étages de l’ancien asile Avet, au-dessus de l’Office de Tourisme, bâtiment MBM.

The Museum was created in 1937 by François Cochat. It has since been installed on the floors of the former Avet asylum, above the Tourist Office, MBM building.

Crédit : ©Musée Patrimonial du Pays de Thônes