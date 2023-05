Concert du Quatuor Bergamasque Musée national Jean-Jacques Henner, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:30 Nuit européenne des musées 2023

**Concert du Quatuor Bergamasque**

Clément Charpentier, Clément Mengelle, Nestor Laurent-Perroto, Bruno Pancek, guitares

En partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

**Programme** :

Felix Mendelssohn

_Lieder ohne worte_ op. 30 n°2 et 6, op. 62 n°6, op. 67 n°2 et 5, et op. 102 n°2

_Prélude & Fugue_ n°2

Wolfgang Amadeus Mozart

_Fantaisie pour orgue mécanique_ KV. 608

Johann Sebastian Bach

_Suite Anglaise_ n°3, BWV 808

Musée national Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris 75017 Paris Paris Île-de-France

http://www.musee-henner.fr

Situé dans le quartier de la plaine Monceau, l’hôtel particulier qui abrite aujourd’hui le musée consacré au peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905) est à l’origine la demeure et l’atelier de Guillaume Dubufe (1853-1909). L’édifice est remarquable par ses décors et ses éléments architecturaux empruntés à différentes époques et civilisations. Les collections du musée retracent, de son Alsace natale à Paris où Jean-Jacques Henner a fait carrière, en passant par la Villa Médicis où il a séjourné après l’obtention du Grand prix de Rome de de peinture, l’itinéraire d’un artiste considéré au début du XXème siècle comme l’un des plus importants de son temps.

© Musée national Jean-Jacques Henner

Located in the district of the plain Monceau, the mansion which houses today the museum dedicated to the painter Jean-Jacques Henner (1829-1905) is originally the residence and workshop of Guillaume Dubufe (1853-1909). The building is remarkable for its decorations and architectural elements borrowed from different eras and civilizations. The collections of the museum trace, from his native Alsace to Paris where Jean-Jacques Henner made career, passing by the Villa Medici where he stayed after obtaining the Grand Prix de Rome de Peinture, the itinerary of an artist considered at the beginning of the XXth century as one of the most important of his time.

Jean-Jacques Henner National Museum

