Bal impérial au Château Musée national du Château de Compiègne, 13 mai 2023, Compiègne.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Le temps d’une soirée, revivez les fastes du Second Empire ! Laissez-vous entrainer sur des airs de valses, polkas ou quadrilles par l’association Carnet de Bals.

De 20h à 23h30

Gratuit. Sans réservation.

Musée national du Château de Compiègne Place du Général de Gaulle 60200 Compiègne 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France

http://www.chateaudecompiegne.fr

Le Château de Compiègne est un haut-lieu de la vie de cour et de l’exercice du pouvoir. Construit par Charles V, tous les rois de France jusqu’à Louis XIV y ont séjourné, témoignant ainsi de l’importance de ce lieu. Louis XV détruit le château originel pour mieux le reconstruire, puis Louis XVI poursuit son édification. Il sera réaménagé sous Napoléon Ier et Napoléon III. L’originalité et la beauté du plus grand château néo-classique français, la qualité de ses décors intérieurs et de son mobilier, font de lui un ensemble unique. Aux côtés de Versailles et de Fontainebleau, le Château de Compiègne est l’une des trois plus importantes résidences royales et impériales françaises.

Classé au titre des monuments historiques, le Château de Compiègne offre aux visiteurs la découverte des Appartements royaux et impériaux, ainsi que plusieurs musées : le Musée du Second Empire, le Musée de l’Impératrice, le Musée national de la Voiture et un parc labellisé « Jardin remarquable ».

Saturday 13 May, 20:00

