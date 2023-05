Impromptus musicaux au musée. Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, 13 mai 2023, Gap.

samedi 13 mai 2023 – 19:45 ⤏ 20:45 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit, en accès libre. . Gratuit

Le Musée muséum départemental propose une programmation riche de différentes expériences pour s’émerveiller, s’émouvoir et découvrir la diversité des collections à la tombée de la nuit, dans une atmosphère inédite !

Venez découvrir les « merveilles » du musée et les expositions actuellement présentées sous l’intitulé Mirabilia, merveilles des Alpes. Cinq expositions qui font appel à la notion de trésors, qu’il s’agisse de biens naturels, artistiques ou même monétaires.

Entre 19h45 et 20h45, retrouvez les impromptus musicaux proposés en partenariat avec l’Espace Culturel de Chaillol. Plusieurs apprentis chanteurs proposeront des intermèdes musicaux surprises et spontanés dans l’ensemble des espaces du musée sous la houlette de la cheffe de chœur Cécile Voltz. Pendant cette heure dédiée à l’expérience de nos sens, restez à l’affût et tendez l’oreille ! Au détour d’un objet et dans les recoins du musée résonnera toute la palette vocale de nos chanteurs d’une nuit !

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue du maréchal Foch Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Gare SNCF et parking gratuit à proximité

Le Musée muséum départemental est l’unique musée de France des Hautes-Alpes. Au sein d’un bâtiment implanté au cœur du parc de la pépinière situé en face de la gare, se mêlent patrimoines et créations d’ici et d’ailleurs, collections permanentes et expositions temporaires.

Histoire naturelle, beaux-arts, archéologie, patrimoines alpins, créations contemporaines et collections de céramiques ; le musée expose des collections riches et multiples, visibles sur cinq niveaux et 2600m2 d’expositions. Que vous soyez amateurs d’art, férus d’histoire, passionnés de sciences naturelles ou simple curieux le Musée muséum est un lieu d’émerveillement pour tous !

Saturday 13 May, 19:45

The Departmental Museum is the only museum in France of the Hautes-Alpes. In a building located in the heart of the park of the nursery located opposite the station, mix heritage and creations from here and elsewhere, permanent collections and temporary exhibitions.

Natural history, fine arts, archaeology, alpine heritage, contemporary creations and ceramic collections; the museum exhibits rich and multiple collections, visible on five levels and 2600m2 of exhibitions. Whether you are art lovers, history buffs, natural science enthusiasts or simply curious, the Museum is a place of wonder for everyone!

