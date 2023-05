» Promenons-nous en alpage… » Musée montagnard, 13 mai 2023, Les Houches.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Au travers d’une représentation théâtralisée, les elèves de CP-CE1 de l’école des Bossons et le réseau des Musées de la Vallée de Chamonix-Mont-blanc vous convient à une balade en alpage, entre passé et présent.

Cette restitution, en lien avec l’exposition » Aux Houches : Mont Borrel et le Manchoir, des alpages oubliés » du Musée Montagnard se déroulera à l’Espace Animation des Houches, 27 place de la Mairie.

Musée montagnard 2 place de l’église, 74310 Les Houches, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/culture/horaires-informations-musees.html

Dans une maison du XVIIIe, la reconstitution de l’habitat traditionnel redonne vie au patrimoine rural de cette région alpine. Des panneaux alliant iconographie et textes évoquent l’histoire de la vallée. Des expositions temporaires sont régulièrement installées.

Saturday 13 May, 20:00

In an 18th century house, the reconstruction of the traditional habitat revives the rural heritage of this alpine region. Panels combining iconography and texts evoke the history of the valley. Temporary exhibitions are regularly installed.

