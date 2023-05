Visite libre du musée Mémorial de la Bataille de Normandie Musée mémorial de la bataille de Normandie, 13 mai 2023, Bayeux.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Dernière entrée à 23h15. . Gratuit

Découvrez les nouveaux objets qui ont intégré les collections cette année.

Musée mémorial de la bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware, 14400 Bayeux 14400 Bayeux Calvados Normandie

La porte d’entrée pour accéder aux plages du Débarquement. Le seul espace de 2300 m² pour une immersion au cœur de la Bataille de Normandie, des prémices du Débarquement au 29 août 1944.

Saturday 13 May, 20:00

The front-door to reach landing beaches. The alone space of 2300 m ² for an immersion at the heart of the Battle of Normandy, beginnings of Disembarkation(Unloading) in August 29th, 1944.

