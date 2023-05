Visite commentée de l’exposition Tom Wesselmann. After Matisse Musée Matisse Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Visite commentée de l'exposition Tom Wesselmann. After Matisse
Musée Matisse, 13 mai 2023, Nice.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30

Le travail de cet artiste américain issu du mouvement du Pop Art permet de poser un nouveau regard sur les œuvres de Matisse, en particulier le nu et les Odalisques. À travers une sélection de quarante et une œuvres, l'exposition retrace l'admiration de Wesselmann pour Matisse qui s'exprime de multiples manières, de ses premiers collages en 1959, jusqu'à ses œuvres ultimes, avec les Sunset Nudes des années 2000. Elles témoignent de différents modes d'appropriation de l'œuvre de Matisse : travail d'après, citation directe ou plus structurellement, conception matissienne de la couleur et de la surface.

