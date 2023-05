Visitez La Guerre et la Paix à la lumière d’une torche Musée Magnelli – musée de la Céramique, 13 mai 2023, Vallauris.

samedi 13 mai 2023 – 21:15 ⤏ 21:45 Nuit européenne des musées 2023

Sur inscription sur place le soir même Handicap moteur. Gratuit

Partez à la découverte de l’oeuvre monumentale de Picasso, _La Guerre et la Paix_, de manière originale. Plongés dans le noir, munis d’une torche électrique, vous pourrez voir cette peinture autrement !

Musée Magnelli – musée de la Céramique Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France 06220 Vallauris Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le château de Vallauris, ancien prieuré des moines de Lérins, accueille, au premier étage, une collection d’œuvres céramiques tandis que le second étage est consacré au peintre Alberto Magnelli.

Saturday 13 May, 21:15

The castle of Vallauris, former priory of the monks of Lérins, houses, on the first floor, a collection of ceramic works while the second floor is dedicated to the painter Alberto Magnelli.

Magnelli Museum – Museum of Ceramics

