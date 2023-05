Soirée contes « Il était une fois… autrefois… » Musée « Les mémoires de Cransac », 13 mai 2023, Castelnau-de-Lévis.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit 05 65 63 06 80

Au temps des veillées d’antan !

Contes d’hier… et de toujours… d’ici et d’ailleurs…

Chansons, ritournelles de nos campagnes.

Présentation de toupines, sabots, autres « vieilleries », outils de mineurs…

En français… coloré d’Occitan. En musique et pour tout public (à partir de 7 ans).

Par Yves Lavernhe, Ra..conteur…d’histoires

La soirée se poursuivra dans le Musée autour des maquettes de Cransac.

Places limitées, réservations au 05 65 63 06 80.

Musée « Les mémoires de Cransac » Place Jean Jaurès L’Envol, 12110 Cransac, Aveyron, Occitanie, France 81150 Castelnau-de-Lévis Tarn Occitanie

Le musée Les Mémoires de Cransac a ouvert en 1996, grâce à la volonté d’habitants qui souhaitaient raconter leur histoire et l’évolution de la petite commune thermale en cité industrielle. Rénové en 2013, ce musée propose aujourd’hui trois récits :

* l’histoire de Cransac mise en scène par l’association Les Amis de Cransac,

* l’histoire de Cransac actualisée par un apport scientifique grâce au travail de recherche effectué dans le cadre de la rénovation,

* l’histoire de Cransac par l’artiste Joëlle Tuerlinckx, qui a créé une œuvre d’art contemporain, en hommage à l’histoire minière, et dont une partie des archives se situe dans le musée.

