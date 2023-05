L’histoire d’un lieu Musée Le Vergeur, 13 mai 2023, Reims.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Visites commentées, hautes en couleurs, de l’extérieur du bâtiment par les médiateurs du musée-hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft.

Musée Le Vergeur 36 Place du Forum, 51100 Reims Quartier Centre Ville 51100 Reims Marne Grand Est

https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur/

Une immersion dans les intérieurs préservés d’une demeure de la grande bourgeoisie rémoise, illustrant trois siècles d’art de vivre et racontant une histoire intime du patrimoine de Reims.

An immersion in the preserved interiors of a mansion of the Rémoise bourgeoisie, illustrating three centuries of art of living and telling an intimate history of the heritage of Reims.

Crédit : Jardin et façade intérieure du musée-hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft © MBA Reims 2023 / Photo : C. Devleeschauwer