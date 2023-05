Visite guidée : à table ! Musée Le Secq des Tournelles, 13 mai 2023, Rouen.

samedi 13 mai 2023 – 20:15 ⤏ 20:45, 22:15 ⤏ 22:45 Nuit européenne des musées 2023

Durée 30 min, 30 pers. max, contremarques à retirer à l’accueil. Handicap moteur. Gratuit

Au menu ce soir : des oeuvres sélectionnées pour la 7ème édition de la Chambre des Visiteurs agrémentées de pièces de la collection du musée Le Secq des Tournelles !

Une visite qui met l’eau à la bouche

Musée Le Secq des Tournelles 2 rue Jacques Villon, 76000 Rouen 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie

http://www.musees-rouen.com

Le musée Le Secq des Tournelles rassemble une collection de ferronnerie ancienne unique au monde. Henri Le Secq des Tournelles en fit don à la ville de Rouen en 1921. Il installa lui-même dans l’ancienne église Saint-Laurent quelques 16 000 pièces de ferronnerie d’art allant du Vème au XIXème siècle: serrures, enseignes, grilles, objets usuels, éléments architecturaux, etc.

Saturday 13 May, 20:15, 22:15

