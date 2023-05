Visite libre des collections : découvrez la nouvelle scénographie du musée ! Musée Lambinet, 13 mai 2023, Versailles.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:45 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre sans inscription. Gratuit Handicap moteur. Gratuit 01 30 97 28 75

Visite libre au musée Lambinet

Les conditions :

Mode de participation : Sur place

Coordonnées : [musee.lambinet@versailles.fr](mailto:musee.lambinet@versailles.fr)

Horaires : Samedi 13 mai, de 20h à minuit

Conditions de participation : Entrée libre

Particularités : Évènement gratuit

Musée Lambinet 54 boulevard de la Reine 78000 Versailles 78000 Versailles Yvelines Île-de-France Accès par la route : A12 – A13 – A86, sortie Versailles Château Accès train : Paris Saint-Lazare (Versailles-Rive droite à 5 minutes à pied) Paris Montparnasse (Versailles-Chantiers à 20 minutes à pied) RER : Paris ligne C (Versailles-Rive gauche à 15 minutes à pied)

C’est un hôtel particulier de l’époque de Louis XV qui abrite aujourd’hui le musée municipal de Versailles. Construit en 1751 par l’entrepreneur Joseph Porchon, il passa au XIXe siècle dans la famille Lambinet qui le légua à la ville pour y installer les collections municipales d’objets d’art. Celles-ci étaient auparavant conservées à la bibliothèque municipale, ancien ministère des Affaires étrangères et de la Marine de Louis XV et Louis XVI, où elles portaient le nom de musée Jean Houdon.

It is a mansion from the time of Louis XV that houses today the Municipal Museum of Versailles. Built in 1751 by entrepreneur Joseph Porchon, it passed in the 19th century to the Lambinet family who bequeathed it to the city to install the municipal collections of art objects. These were previously kept in the municipal library, formerly the Ministry of Foreign Affairs and the Navy of Louis XV and Louis XVI, where they bore the name of museum Jean Houdon.

Crédit : © Musée Lambinet, Ville de Versailles / Pierrick Daul