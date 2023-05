Parcours : meurtre au musée Musée la maison de la brique, 13 mai 2023, Le Mesnil-Vigot.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Un meurtre a été commis au musée ! Accompagné des meilleurs éléments de votre équipe de détectives, venez enquêter au musée. Lisez les témoignages des témoins, résolvez des énigmes pour obtenir des indices. Et proposez nous à la fin de votre enquête, le meurtrier, l’arme du crime et le mobile du meurtre !

Musée la maison de la brique 3 la briquetterie, 50190 Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Le Mesnil-Vigot Manche Normandie parking à proximité

https://museelamaisondelabrique.wordpress.com/

Ancienne briqueterie transformée en musée, vous pouvez retracer l’histoire du métier de briquetier, de la brique et de son utilisation en Normandie.

Saturday 13 May, 19:30

An old brick factory transformed into a museum, you can trace the history of the brickmaking trade, brick and its use in Normandy.

Crédit : ©Musée Maison de la Brique