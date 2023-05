D’un Jules à l’autre : aux origines de « L’Île mystérieuse » Musée Jules Verne, 13 mai 2023, Nantes.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 20:45, 21:15 ⤏ 21:30, 22:00 ⤏ 22:15 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

D’un Jules à l’autre : aux origines de _L’Île mystérieuse_

**1873, Jules Verne est plongé dans l’écriture de son nouveau roman.**

Comme à son habitude, il entame une série de correspondances avec son éditeur Pierre-Jules Hetzel, à qui il soumet ses manuscrits.

À travers la voix de la comédienne **Rose Guégan**, découvrez les coulisses du roman et plongez dans l’intimité du duo à l’origine des _Voyages extraordinaires_ : entre respect, amitié, franchise, découragement, humour et emportements…

Musée Jules Verne 3, rue de l’Hermitage, 44000 Nantes 44100 Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

http://www.julesverne.nantesmetropole.fr

Un voyage au centre de l’écriture vernienne, sa force d’inspiration et son actualité.

Saturday 13 May, 20:30, 21:15, 22:00

A journey in the centre of the writing vernienne, its strength of inspiration and its actuality.

Crédit : ©