Spectacle Artisan Musicien – Cie Mr Barnabé Musée Jules Desbois, 13 mai 2023, Parçay-les-Pins.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:00, 20:30 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Réservation fortement conseillée . Gratuit 02 41 82 28 80, 06 27 82 68 26, info@3museesinsolitesenanjou.com

La compagnie Mr Barnabé vous ouvre son univers loufoque et décalé avec ce spectacle jeune public sur la découverte des instruments de musique et la création d’un morceau.

Une parenthèse musicale à découvrir au milieu des oeuvres de Jules Desbois, artiste méconnu du XIXème siècle, ami et collaborateur de Rodin.

Musée Jules Desbois 1 Place Jules Desbois, 49390 Parçay-les-Pins 49390 Parçay-les-Pins Maine-et-Loire Pays de la Loire

http://www.ville-parcaylespins.fr

En 2001, le village de Parçay-les-Pins a donné à Jules Desbois (1851-1935), l’enfant du pays, son musée. Une centaine d’œuvres de cet artiste remarquable est présentée : sculptures et objets d’art décoratif célèbrent le corps humain avec puissance, réalisme et sensualité.

© Musée Jules Desbois

