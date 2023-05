Concert chants et danse Musée Juif Comtadin – Synagogue, 13 mai 2023, Cavaillon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre – Nombre de places limité à 50 personnes . Gratuit

19e édition de la Nuit des Musées

**A l’occasion de la Nuit des Musées 2023, la synagogue de Cavaillon reçoit le trio À Cordes & À Cœur et leur danseuse pour deux représentations (20h et 22h) ayant pour thème « les chemins de l’exil ».**

À travers quatre tableaux dansés, l’ensemble invitera le public sur les chemins de l’exil où chants sépharades, interprétés essentiellement en ladino, vont croisés ceux de Grèce, de Bulgarie, d’Afrique du Nord et bien sûr ceux en hébraïco-provençal du Comtat Venaissin ; Les instruments de musique, oud, vièle à archer, derbouka, etc. illustreront cette influence des pays traversés dans les mélodies et les traditions.

Poésies et émotions garanties !

Musée Juif Comtadin – Synagogue Rue Hébraïque, 84300 Cavaillon 84300 Cavaillon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

