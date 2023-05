Concert autour du chevalier Saint George Musée Jean-Jacques Rousseau, 13 mai 2023, Montmorency.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Des professeurs du Conservatoire André-Ernest-Modest Grétry de Montmorency viendront jouer des morceaux du Chevalier Saint George, célèbre musicien sous Louis XVI, ami de Marie-Antoinette.

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency 95160 Montmorency Val-d’Oise Île-de-France SNCF Enghien-les-Bains / Bus 13 arrêt Rey de Foresta ou bus 15M arrêt Hôtel de ville

http://museejjrousseau.montmorency.fr

En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau fuit Paris, « ville de bruit, de fumée et de boue», et s’installe à Montmorency, au lieu-dit l’« Hermitage ». En décembre 1757, le Citoyen de Genève emménage au petit Mont-Louis, actuel Musée Jean-Jacques Rousseau.

Il y compose ses œuvres majeures : Julie ou la Nouvelle Héloïse, La Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat Social, Emile ou de l’Education.

La condamnation de l’Emile provoque la fuite du philosophe le 9 juin 1762.

Le Musée se compose du petit Mont-Louis, maison du philosophe, du jardin comprenant le cabinet de verdure et le « Donjon ».

Un agrandissement de la maison réalisé au XIXe siècle permet d’organiser expositions temporaires et manifestations culturelles.

Saturday 13 May, 19:30

In April 1756, Jean-Jacques Rousseau fled Paris, “a city of noise, smoke and mud”, and settled in Montmorency, at the place called “Hermitage”. In December 1757, the Citizen of Geneva moved to Petit Mont-Louis, now the Jean-Jacques Rousseau Museum.

There he composed his major works: Julie or Nouvelle Héloïse, La Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat Social, Emile or Education.

The condemnation of the Emile caused the philosopher to flee on 9 June 1762.

The Museum consists of the small Mont-Louis, house of the philosopher, the garden including the cabinet of greenery and the «Keep».

An extension of the house made in the nineteenth century allows to organize temporary exhibitions and cultural events.

