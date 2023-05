Visite guidée Musée jean-frédéric oberlin, 13 mai 2023, Waldersbach.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:59 Nuit européenne des musées 2023

Handicap visuel | Handicap moteur. Gratuit

**Suivez les guides… des enfants, la classe!***

De 20h à 23h. Entrée gratuite.

* évènement proposé par le Regroupement Pédagogique Intercommunal (école de Waldersbach) dans le cadre de l’opération « La classe, l’oeuvre! ».

_Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, l’opération « la classe, l’œuvre ! » offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire un projet d’éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections des musées de France._

Musée jean-frédéric oberlin 25, montée Oberlin, Waldersbach, Bas-Rhin, Grand Est 67130 Waldersbach Bas-Rhin Grand Est

http://www.musee-oberlin.eu

Le Musée Oberlin est un lieu d’expression qui relate l’une des figures de proue de l’Alsace du XVIIIème siècle, Jean Frédéric Oberlin, pasteur, pédagogue, botaniste, animateur rural et défenseur des droits de l’homme. Dans ce musée, il ne s’agit pas de regarder de manière passive un objet, une image, un cartel mais de percevoir, d’écouter, de lire, de construire, de manipuler de ressentir pour enfin comprendre la divine complexité du monde du pasteur de Waldersbach. Le musée est un lieu d’apprentissage où la pédagogie de Jean Frédéric Oberlin est mise en œuvre.

Saturday 13 May, 20:00 Guided tour European Night of Museums 2023

The Oberlin Museum is a place of expression that relates one of the leading figures of Alsace of the eighteenth century, Jean Frédéric Oberlin, pastor, pedagogue, botanist, rural animator and defender of human rights. In this museum, it is not a question of looking passively at an object, an image, a cartel, but of perceiving, listening, reading, building, manipulating feeling to finally understand the divine complexity of the world of the pastor of Waldersbach. The museum is a place of learning where the pedagogy of Jean Frédéric Oberlin is implemented.

Crédit : © Musée J.F. Oberlin