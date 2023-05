DJ set par DJ Pablo Musée Jean Cocteau—le Bastion, 13 mai 2023, Menton.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Accès libre . Gratuit

DJ Pablo assurera l’ambiance musicale de la soirée à partir de 21h.

Musée Jean Cocteau—le Bastion Quai Napoléon III Garavan 06500 Menton Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Installé dans un fortin du XVIIe siècle, le musée du Bastion n’est malheureusement pas accessible en fauteuil roulant.

https://www.museecocteaumenton.fr

Le musée Jean Cocteau—le Bastion a été créé par Jean Cocteau dans un petit fortin abandonné datant du XVIIe siècle. Ouvert depuis 1966, il présente sur deux étages la collection léguée par l’artiste, enrichie depuis 2005 de la très importante donation Séverin Wunderman.

Saturday 13 May, 21:00

The Jean Cocteau Museum—the Bastion was created by Jean Cocteau in a small abandoned fort dating back to the 17th century. Opened in 1966, it presents on two floors the collection bequeathed by the artist, enriched since 2005 with the very important donation Séverin Wunderman.

