Découverte du Musée Jean CHOUAN à la tombée de la nuit… Musée Jean CHOUAN, 13 mai 2023, Saint-Ouën-des-Toits.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

La Closerie des Poiriers, demeure paysanne mayennaise typique du XVIIIème siècle, sera ouverte au public de 19h30 à 23h30, le samedi 13 mai 2023, à l’occasion de la Nuit Européenne des musées.

Les visiteurs pourront découvrir la maison d’habitation regroupant sous le même toit, la salle commune, la chambre, l’étable et la pièce où mourut René COTTEREAU, frère de Jean CHOUAN et dernier survivant de la famille décimée par la Révolution. Dans la loge, transformée en Musée, des panneaux retraçant l’histoire locale de cette époque développent de nombreuses explications et anecdotes.

A l’extérieur, le puits, le four et la loge du sabotier seront également à découvrir.

Un film retraçant la vie de Jean COTTEREAU – dit Jean CHOUAN – sera projeté.

Les bénévoles de l’Association des Amis du Musée seront à la disposition des visiteurs pour les guide dans leur découverte du lieu.

Transformée en musée, la closerie des Poiriers à Saint-Ouën-des-Toits où vécut Jean Chouan et sa famille, est ouverte au public depuis 1989. Cette modeste demeure est aujourd’hui l’un des rares exemples d’habitation paysanne mayennaise à avoir conservé son aspect d’origine. Sa toiture en bardeaux de châtaignier, restituée par Jacques Boufflet, architecte des bâtiments de France, a redonné au bâtiment son cachet typique du XVIIIe siècle. Disposées sous le même toit, la salle commune, la chambre, l’étable, la pièce où mourut René – dernier survivant de la famille décimée par la Révolution – ont été remeublées selon les coutumes de l’époque et apportent à cette maison une note de vie indispensable.

Ce lieu historique, avec ses dépendances, la loge transformée en musée, le puits et le four à pain forment un ensemble exceptionnel.

A proximité de Laval, le musée Jean Chouan, dans son cadre champêtre, offre aux visiteurs une approche inhabituelle du monde paysan d’autrefois.

Transformed into museum, the flower-garden of Pear trees in Saint-Ouën-des-Toits where lived Jean Chouan and his family, is open to the public since 1989. This modest house is one of the rare examples of peasant mayennaise house today to have kept(preserved) its aspect of origin. His(Her,Its) roofing in shingles(hinnies) of chestnut, restored by Jacques Boufflet, French National Architect, restored in the building(ship) his(her,its) stamp(tablet) typical of the XVIIIth century. Arranged under the same roof, the common room, the room, the shed, the room where died René – the surviving last one of the family decimated by Revolution – was re-furnished(re-filled) according to customs of time(period) and brings to this house a note(mark) of essential life. This historic place, with its dependences(outbuildings), the changing room transformed into museum, the well and the oven with bread train(form) an exceptional set(group). Close to Laval, the Jean Chouan museum, in its village executive(frame), offer to the visitors an unusual approach of the previous peasant world.

