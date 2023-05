Mise en lumières des sculptures d’Antoine Bourdelle Musée jardin départemental Bourdelle, 13 mai 2023, Égreville.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:55 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Les oeuvres monumentales d’Antoine Bourdelle (1861-1929) seront éclairées à la tombée de la nuit. Ce sera l’occasion de projeter des couleurs éphèméres sur les bronzes. Des lampions seront donnés aux enfants. C’est l’occasion de voir le musée sous un autre angle et de profiter de la quiétude du lieu.

Musée jardin départemental Bourdelle 1 rue Dufet-Bourdelle 77620 Égreville 77620 Égreville Seine-et-Marne Île-de-France

http://www.musee-jardin-bourdelle.fr

De style Art Déco, le musée jardin départemental Bourdelle accueille un ensemble de 57 sculptures en bronze, pour la plupart monumentales, retraçant l’évolution de l’oeuvre d’Antoine Bourdelle (1861-1929). Il s’agit de bronzes originaux parmi lesquels figurent ses créations les plus célèbres : Héraklès archer, le Centaure mourant ou la monumentale statue équestre du Général Alvear.

Saturday 13 May, 20:00

In the Art Deco style, the Musée jardin départemental Bourdelle houses a set of 57 bronze sculptures, mostly monumental, tracing the evolution of the work of Antoine Bourdelle (1861-1929). These are original bronzes among which are his most famous creations: Herakles archer, the dying Centaur or the monumental equestrian statue of General Alvear.

Crédit : ©MJB/FB/dept77