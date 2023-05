Revivez les coulisses du montage de l’exposition « On est tous fous » Musée international d’Art naïf Anatole Jakovsky, 13 mai 2023, Nice.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Venez découvrir les coulisses d’un montage public et recueillir des anecdotes aux côtés de l’équipe du musée.

Musée international d’Art naïf Anatole Jakovsky Château Sainte-Hélène, 23 Avenue de Fabron, 06200, Nice 06200 Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Egalement accessible par l’Avenue Val Marie. Parking gratuit.

http://www.musee-jakovsky-nice.org

Le Musée International d’Art Naïf, inauguré en 1982, grâce à la prestigieuse donation d’Anatole et Renée Jakovsky, réunit un panorama unique au monde de l’histoire de la peinture naïve du XVIIIe à nos jours.

Saturday 13 May, 20:30

The International Museum of Naïve Art, inaugurated in 1982, thanks to the prestigious donation of Anatole and Renée Jakovsky, gathers(combines) a quite unique panorama of the history(story) of the naïve painting(paint) from the XVIIIth century to our days.

Crédit : ©Agence ZOO / Arthur Bonifay