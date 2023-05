Déambulation littéraire dans l’exposition La Banlieue côté jardin Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne, 13 mai 2023, Nogent-sur-Marne.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre sur inscription . Gratuit | Sur inscription 0148755125

Art et littérature se mêleront les temps d’une déambulation, pour le plus grand plaisir de chacun. Le comédien Philippe Nottin lira une sélection de textes dans l’exposition _La banlieue côté jardin_ devant les œuvres. Colette amoureuse des fleurs sera convoquée avec son _Monologue du Gardénia_ tandis qu’Alfred de Musset sera cité se livrant à une critique des jardins à la française. Le comédien lira également le jardin décrit par Zola dans _La Faute de l’Abbé Mouret_, ou encore un texte de Gustave Flaubert concernant ses personnages Bouvard et Pécuchet se livrant à un apprentissage douloureux du jardinage…

Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne 36 boulevard Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne 94130 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France

© Musée municipal de Nogent-sur-Marne

Crédit : ©musee intercommunal de Nogent-sur-Marne