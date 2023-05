Spectacle : « Le bourdon : mémoires visibles et invisibles de l’esclavage » Musée industriel de la corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains), 13 mai 2023, Notre-Dame-de-Bondeville.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

A partir de collectes de paroles d’habitants, la Youle compagnie vous emmène sur les traces de l’esclavage pour mettre en lumière la mémoire de ce qui a forgé notre monde actuel.

Musée industriel de la corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) 185, route de Dieppe 76960 Notre Dame de Bondeville 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime Normandie Transports en commun : T2 Arrêt Mairie Victor Schoelcher (800 m) ou F4 Arrêt Musée de la Corderie

http://www.corderievallois.fr

Le musée de la corderie Vallois à Notre Dame de Bondeville est une ancienne usine qui s’attache à restituer l’ambiance des ateliers d’antan et raconte l’histoire industrielle aux XIXe et XXe siecles.

The Vallois Corderie Museum at Notre Dame de Bondeville is an old factory that tries to restore the atmosphere of the workshops of yesteryear and tells the industrial history of the nineteenth and twentieth centuries.

Crédit : ©Youle Compagnie