« Musées pour tous » Musée Historique de la Ville de Strasbourg, 13 mai 2023, Strasbourg.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit et sans réservation Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | Handicap moteur. Gratuit

« Musées pour tous »: jeux et conversations libres avec des étudiants de l’Université de Strasbourg dans les collections du musée.

Musée Historique de la Ville de Strasbourg 2 rue du Vieux Marché-aux-poissons, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin Grand Est Tram: porte de l’Hôpital / Parking: Austerlitz

http://www.musees.strasbourg.eu

Installé dans les Grandes Boucheries de la ville construites en 1588, le Musée Historique propose un parcours sur l’histoire de Strasbourg du Moyen Age à la création des institutions européennes. Un choix d’objets et un plan-relief de la ville de 1727 permettent d’évoquer l’histoire de Strasbourg en trois chapitres: la ville libre du Saint-Empire romain germanique (1262-1681), la ville libre royale puis révolutionnaire (1681-1800) et depuis fin 2013, de nouvelles salles présentent les collections du XIXème siècle et XXème siècle et les facteurs qui ont fait de Strasbourg une métropole régionale et une capitale européenne.

