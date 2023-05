Visite à la lampe torche Musée henri martin, 13 mai 2023, Cahors.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit, sur inscription à l’accueil du musée le soir-même. Handicap moteur. Gratuit | Sur inscription 05 65 20 88 88, musee@mairie-cahors.fr

Une brève invitation à découvrir autrement les trésors archéologiques du musée…

Des visites guidées de 30 minutes seront proposées.

Départ toutes les 30 minutes : 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h, 22h30 et 23h.

Musée henri martin 792 rue Emile Zola, Cahors, Lot, Occitanie 46000 Cahors Lot Occitanie

http://www.mairie-cahors.fr/musee/

Le musée de Cahors conserve dans ses collections environ 13 000 objets et documents qui intéressent l’archéologie, l’ethnographie extra-européenne, l’histoire, l’histoire de l’Art et l’art contemporain.

The Cahors Museum holds approximately 13,000 objects and documents in its collections that relate to archaeology, extra-European ethnography, history, art history and contemporary art.

Crédit : © Pierre Lasvenes