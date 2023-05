Visite libre du musée Hèbre Musée Hèbre, 13 mai 2023, Rochefort.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Visite libre du musée Hèbre

Pendant la Nuit Européenne des musées, l’équipe du musée se met à votre disposition pour répondre à vos questions dans les espaces d’exposition. Une visite en toute liberté !

Profitez aussi des surprises prévues à cette occasion.

Musée Hèbre 63 avenue charles de gaulle 17300 rochefort 17300 Rochefort Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0

Le musée Hèbre regroupe le musée d’Art et d’Histoire et le service du Patrimoine, chargé de mettre en œuvre le label Ville d’art et d’histoire.

Dans ce lieu au cœur de la ville, le musée Hèbre présente une série d’espaces destinés à mettre en valeur le passé de cette singulière ville nouvelle du 17ème siècle qu’est Rochefort. Les collections du musée se composent d’une galerie de peintures d’une grande diversité, qui permet d’aborder un large panorama d’époques et de mouvements artistiques, et de collections d’objets des continents océanien, africain ou asiatique, témoignages des nombreux échanges entre cette ville maritime et le monde.

Créé dans la seconde moitié du 19e siècle, le musée d’Art et d’Histoire possède de riches collections allant des Beaux-Arts à l’Ethnologie extra-européenne.

La peinture orientaliste, le paysage réaliste, les toiles de maîtres y côtoient des objets cosmopolites rapportés des quatre coins du monde par des explorateurs de Rochefort et de ses environs. Quelques dépôts complètent ces collections.

Les expéditions des frères Lesson en Océanie, les voyages de Silvestre et de Hazard en Asie, restituent l’esprit aventurier qui anima Rochefort du temps de la prospérité de son arsenal.

Tant que dura son activité, cette ville nouvelle du 17ème siècle se développa. C’est ce que permet d’appréhender l’étonnant plan-relief de Rochefort conçu par Touboulic en 1837.

