Saynètes théâtrales avec le Collectif Quiproquo Musée Granet, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:15 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. . Gratuit

Créé par Romaric Bouffange, le **Collectif Quiproquo** est un groupe d’étudiants en Lettres modernes et en Théâtre qui écrit et performe des saynètes théâtrales au musée. À travers son approche décalée, il suscite le rire autant qu’il nous offre un éclairage sur les œuvres.

> **à 22h :** _**Les Inconnus de Rubens**_ (niveau -1)

Deux nobles en dehors du cadre de leur tableau et de leur époque portent un regard critique sur la nôtre mais tout le monde semble les avoir oubliés…

> **à 22h15 :** _**La belle Guerre**_ (niveau -1)

Les dieux romains Mars et Vénus s’affrontent dans cette querelle conjugale où Cupidon pourrait bien avoir le dernier mot.

> **à 22h30 :** _**La Mort d’Achille**_ (niveau 1)

La guerre de Troie fait rage pendant que les dieux de l’Olympe sont occupés à résoudre des conflits beaucoup plus humains…

**> à 22h45 :** _**Allô, mon cardinal ?**_ (niveau 1)

Pendant qu’il tente de donner un cours de peinture, Granet est interrompu par l’appel d’un personnage important et fortuné qui lui offre l’opportunité de retourner à Aix-en-Provence.

> **à 23h :** _**Caribbean Tea Time : L’heure du thé**_ (RDC de l’exposition Hockney)

Vacances dans les Caraïbes : deux jeunes femmes profitent du soleil au bord d’une piscine où elles sont tentées de plonger… Mais c’est l’heure du thé !

Musée Granet Place Saint Jean de Malte / Granet XXe, Chapelle des Pénitents blancs – Place Jean Boyer, 13100 Aix-en-Provence 13100 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.museegranet-aixenprovence.fr

Inauguré en 1838 dans un bâtiment du XVIIe siècle – le Palais de Malte, acheté par la ville en 1825 – le musée Granet est labellisé « musée de France ». Celui-ci propose un parcours se développant sur plus de 4000 M², privilégiant le fonds des peintures et des sculptures. Près de 600 œuvres sont exposées offrant un vaste panorama de la création artistique depuis les primitifs et la Renaissance, jusqu’aux chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain de l’exceptionnelle donation Philippe Meyer, dont des tableaux et sculptures d’Alberto Giacometti. Afin de présenter l’essentiel de la collection Planque sous l’intitulé Granet XXe, collection Jean Planque, la Communauté du Pays d’Aix a ouvert la chapelle des Pénitents blancs construite au XVIIe siècle et rénovée pour l’occasion- dotant ainsi le musée Granet de plus de 700m² d’espaces d’exposition supplémentaires.

Crédit : © Musée Granet, Aix-en-Provence