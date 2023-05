La Marmite nocturne Musée Georges Borias, 13 mai 2023, Uzès.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre dans la limite des places disponibles . Gratuit

Avec l’aide de l’artiste Amanda Goicovic, les élèves de l’école de Saint-Laurent la Vernède se sont inspirés d’un objet du musée : une marmite en terre cuite de l’Uzège. Venez découvrir les surprises de la marmite !

Musée Georges Borias Ancien Evêché, 30700 Uzès 30700 Uzès Gard Occitanie

http://uzesmusee.blogspot.fr

Musée présentant l’histoire d’Uzès et de sa région, installé dans l’ancien palais épiscopal du 17e siècle, entre ville et garrigue.

Saturday 13 May, 20:00

Museum presenting the history of Uzès and its region, installed in the former episcopal palace of the 17th century, between city and garrigue.

Crédit : © musée Georges Borias