Visites flash : le travail du mosaïste antique Musée gallo-romain Villa-Loupian, 13 mai 2023, Loupian.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre sans inscription (dans la limite des places disponibles) Handicap moteur. Gratuit

Regard éclairant du médiateur sur les techniques de fabrication de la mosaïque antique. La nuit tombée, à la lampe torche, découvrez formes et couleurs des mosaïques du Ve siècle de notre ère qui ornaient la villa gallo-romaine de Loupian.

Musée gallo-romain Villa-Loupian RD 158E4 LOUPIAN 34140 Loupian Hérault Occitanie Accès au rond-point avant Mèze, prendre direction Loupian par la RD613. Coordonnées GPS (Lat. : 43.26 23N – Long. : 3.36 52E) Parking sur place

Le musée de site gallo-romain Villa-Loupian et son site archéologique présentent un domaine viticole gallo-romain. Il abrite l’un des rares exemples, en France, de conservation et de présentation de mosaïques romaines à leur emplacement d’origine.

Il est l’aboutissement de plus de quarante années d’études et de travaux archéologiques qui ont permis de sauvegarder et de présenter les pavements polychromes de l’antiquité tardive (Ve s ap. J.-C., classées au titre des Monuments Historiques).

The Villa-Loupian Gallo-Roman site museum and its archaeological site present a Gallo-Roman wine estate. It houses one of the few examples in France of the conservation and presentation of Roman mosaics in their original location. It is the culmination of more than forty years of study and archaeological work that have allowed to preserve and present the polychrome pavements of late antiquity (Fifth Vatican City, classified as Historical Monuments).

Crédit : ©Musée Villa-Loupian