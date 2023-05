Découverte libre de l’exposition temporaire « Cuisine antique » Musée gallo-romain d’Aoste, 13 mai 2023, Aoste.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Exposition créée en partenariat avec le collège de Novalaise.

« Partez à la découverte des habitudes alimentaires des Gallo-Romains, et des plantes aromatiques utilisées en cuisine durant l’Antiquité. »

Musée gallo-romain d’Aoste 43 place du musée, 38490 Aoste Isère Auvergne-Rhône-Alpes 38490 Aoste Isère Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.mairie-aoste.org

Le musée gallo-romain d’Aoste présente une très belle série d’objets et témoignages archéologiques trouvés sur la commune d’Aoste et dans ses environs. Un parcours continu plonge le visiteur dans la vie de nos ancêtres gallo-romains il y a 2000 ans.

