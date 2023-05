Visite flash Musée franco-américain du Château de Blérancourt, 13 mai 2023, Blérancourt.

Un conférencier vous attend devant une œuvre de notre nouvel accrochage pour vous la faire découvrir. Percez les mystères de ces toiles énigmatiques.

Musée franco-américain du Château de Blérancourt Place du Général Leclerc 02300 Blérancourt 02300 Blérancourt Aisne Hauts-de-France

Unique en France, le musée franco-américain consacré aux relations entre la France et les États-Unis a rouvert après une importante expansion et rénovation. Situé sur l’ancien emplacement d’un château du XVII ème, il a été fondé par Anne Morgan, fille du banquier américain JP Morgan, qui installe en 1917 une organisation humanitaire pour la reconstruction de la région.

Scandée par trois thèmes -Idéaux, Epreuves et Arts- la nouvelle présentation souligne les événements majeurs de cette amitié.

Les Idéaux : la philosophie des Lumières et l’idéal de Liberté et de Démocratie, l’image de l’Autre amérindien et l’attrait pour l’Eldorado de la Nouvelle France ; et enfin l’idéal d’égalité entre les hommes avec les abolitions de l’esclavage.

Les Épreuves : le soutien français à la Guerre d’Indépendance américaine, l’aide américaine en France lors des deux conflits mondiaux, la période troublée de la Guerre froide.

Les Arts : les échanges artistiques entre les deux pays.

