Visite libre du musée franco-américain du Château de Blérancourt Musée franco-américain du Château de Blérancourt, 13 mai 2023, Blérancourt.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

(Re-)Découvrez les collections du musée à la nuit tombée dans une ambiance particulière. Cette soirée sera l’occasion de découvrir le nouvel accrochage du musée sur la thématique du symbolisme dans la peinture américaine et d’en apprendre plus sur ce courant artistique. Laissez-vous surprendre et émerveiller par les couleurs, les formes et les personnages représentés.

De 20h à minuit (dernier accès à 23h15)

Entrée libre et gratuite

Ouverture en nocturne en visite libre

Musée franco-américain du Château de Blérancourt Place du Général Leclerc 02300 Blérancourt 02300 Blérancourt Aisne Hauts-de-France Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Une rampe d’accès pour les personnes en fauteuil roulant est disponible pour accéder au Pavillon Anne Morgan et au Pavillon de la bibliothèque franco-américaine. Une demande doit obligatoirement être réalisée 24h à l’avance au 03 23 39 6016. Parking Un parking gratuit est situé devant le musée accessible aux bus et véhicules privés.

http://www.museefrancoamericain.fr/

Unique en France, le musée franco-américain consacré aux relations entre la France et les États-Unis a rouvert après une importante expansion et rénovation. Situé sur l’ancien emplacement d’un château du XVII ème, il a été fondé par Anne Morgan, fille du banquier américain JP Morgan, qui installe en 1917 une organisation humanitaire pour la reconstruction de la région.

Scandée par trois thèmes -Idéaux, Epreuves et Arts- la nouvelle présentation souligne les événements majeurs de cette amitié.

Les Idéaux : la philosophie des Lumières et l’idéal de Liberté et de Démocratie, l’image de l’Autre amérindien et l’attrait pour l’Eldorado de la Nouvelle France ; et enfin l’idéal d’égalité entre les hommes avec les abolitions de l’esclavage.

Les Épreuves : le soutien français à la Guerre d’Indépendance américaine, l’aide américaine en France lors des deux conflits mondiaux, la période troublée de la Guerre froide.

Les Arts : les échanges artistiques entre les deux pays.

Saturday 13 May, 20:00

Unique(Only) in France, the French-American museum devoted to relations between France and the United States reopened after an important expansion and renovation. Having located on the old(former) location of a castle of XVII ème, it was based(established) by Anne Morgan, girl of the American banker JP Morgan, who instal(settles) in 1917 a humanitarian organisation for the reconstruction of the region.

Having scanned by three themes – ideals, Tests(Events) and Arts the representation underlines major events of this friendship. Ideals: the philosophy of the Enlightenment and the ideal of Freedom and of Democracy, the image of Other one Amerindian and attraction for the El Dorado of New France; and finally the ideal of equality between the men(people) with abolition of slavery. Tests(Events): French support for the War of American Independence, American help in France during both worldwide conflicts, period flustered by Cold War. Arts: artistic exchanges between both countries.

