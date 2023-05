Le sort guidera vos pas Musée Francisque Mandet, 13 mai 2023, Riom.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:15, 21:30 ⤏ 22:15, 22:30 ⤏ 23:15 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Tirez au sort un papier du chapeau du magicien et laissez-vous porter par l’histoire des œuvres lors d’une visite surprise.

Par un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire de Riom Limagne et Volcans

Musée Francisque Mandet 14 rue de l’hôtel de ville, 63200 Riom 63200 Riom Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.musees-riom.com

Créé en 1866, le musée Mandet, du nom de Francisque Mandet, président de la Société du musée, est installé dans deux anciens hôtels particuliers restaurés en 1983 et reliés par une galerie utilisée pour les expositions temporaires. Le premier, l’hôtel Dufraisse, édifié en 1707 à l’exemple de l’architecture parisienne, fut une réalisation d’avant-garde en Auvergne. Le second date des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles. Ces deux bâtiments renferment environ 6000 pièces, peintures, sculptures et objets d’art, de l’Antiquité au XXIe siècle.

© Musée Francisque Mandet

Saturday 13 May, 20:30, 21:30, 22:30

Created in 1866, the Mandet Museum, named after Francisque Mandet, president of the Museum Society, is housed in two former mansions restored in 1983 and linked by a gallery used for temporary exhibitions. The first, the Hotel Dufraisse, built in 1707 following the example of Parisian architecture, was an avant-garde achievement in Auvergne. The second dates from the 15th, 17th and 18th centuries. These two buildings contain about 6,000 pieces, paintings, sculptures and art objects, from antiquity to the 21st century.

