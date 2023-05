Spectacle d’acrobaties Musée Flaubert et d’histoire de la médecine, 13 mai 2023, Rouen.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:00, 20:30 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

2 sessions de 30 min, annulation en cas d’intempéries. . Gratuit

Spectacle circassien dans le jardin du musée : cerceau, tissu aérien, portés acrobatique par la compagnie les Saltimbanques de l’impossible.

Musée Flaubert et d’histoire de la médecine 51 rue Lecat, 76000 Rouen 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie

Musée à double vocation littéraire et médicale, maison d’enfance de Gustave Flaubert qui y est né le 12 décembre 1821. Collections variées qui présentent des objets uniques : lit de malades à 6 places, mannequin d’accouchement du XVIIIe siècle, perchoir à sangsues…

Saturday 13 May, 19:30, 20:30

Museum with double literary and medical vocation, house of childhood of Gustave Flaubert who was born there on December 12th, 1821. Various collections which present unique(only) objects: bed of sick on 6 places(squares), model of childbirth(delivery) of the XVIIIth century, perch to leeches…

Crédit : © Les Saltimbanques de l’impossible