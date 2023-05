Les Trésors du musée Fenaille Musée Fenaille, 13 mai 2023, Rodez.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Dans la limite des places disponibles . Gratuit

Visite passionnée et passionnante

En compagnie de Jean-Philippe Savignoni, arpentez le musée Fenaille pour en (re)découvrir les trésors.

Musée Fenaille 14 place Eugène-Raynaldy, 12000 Rodez, France 12000 Rodez Aveyron Occitanie

http://musee-fenaille.grand-rodez.com/

© musée Fenaille

Musée d’archéologie et d’histoire présentant une collection exceptionnelle de statues-menhirs.

Saturday 13 May, 20:30

© Fenaille museum

Museum of archaeology and of history(story) presenting an exceptional collection of statues-menhirs.

Crédit : © musée Fenaille