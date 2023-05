Le Flegmatic Musée Fenaille, 13 mai 2023, Rodez.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre, dans la limite des places disponibles . Gratuit

Á partir de 22h, la cour de l’hôtel de Jouey résonnera des mots et des notes de Thomas Boudineau alias Le Flegmatic. A la guitare, au piano et au trombone, il chante une prose intime et touchante, une poésie étrange où le dérisoire prend une importance capitale.

Un écrin de choix pour un concert intimiste et délicat.

Musée Fenaille 14 place Eugène-Raynaldy, 12000 Rodez, France 12000 Rodez Aveyron Occitanie

http://musee-fenaille.grand-rodez.com/

© musée Fenaille

Musée d’archéologie et d’histoire présentant une collection exceptionnelle de statues-menhirs.

Saturday 13 May, 22:00

© Fenaille museum

Museum of archaeology and of history(story) presenting an exceptional collection of statues-menhirs.

Crédit : ©Deana_Kolencikova