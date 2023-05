Visite de l’exposition « Valentine Schlegel (Sète, 1925 – 2021), l’art pour quotidien » Musée Fabre, 13 mai 2023, Montpellier.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:30, 21:00 ⤏ 21:30, 22:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

nombre limité à 20 places par créneau de visites Handicap moteur. Gratuit

Découvrez cette exposition monographique de Valentine Schlegel et de sa production de céramique et design d’intérieur.

Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier 34000 Montpellier Hérault Occitanie

http://www.museefabre.fr

© Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole

Saturday 13 May, 20:00, 21:00, 22:00 Visit of the exhibition « Valentine Schlegel (Sète, 1925 – 2021), art for daily life European Night of Museums 2023

Crédit : ©Valentine Schlegel, séance de modelage dans l’atelier de la rue Vavin n°1. Paris, vers 1951, Photographie d’Agnès Varda

©Succession Agnès Varda – Fonds Agnès Varda déposé à l’institut pour la photographie

Courtesy Galerie Nathalie Obadia