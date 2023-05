Concert de l’école de musique « Érik Satie » Musée Eugène Boudin, 13 mai 2023, Honfleur.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Le négro spiritual est au programme de ce concert de l’école de musique municipale « Érik Satie ».

Le negro spiritual est un type de musique vocale et sacrée né chez les esclaves noirs des États-Unis au XIX siècle, et qui est à l’origine du gospel.

Le choix de ce répertoire est en lien avec l’exposition « Esclavage, mémoires normandes, d’une terre à l’autre, présentée au musée Eugène Boudin.

Musée Eugène Boudin Rue de l’Homme de bois, 14600 Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie

http://musees-honfleur.fr

Fondé en 1868, le musée présente notamment une importante collection d’oeuvres des peintres de l’estuaire (Courbet, Monet, Jongkind, Dubourg, Cals) regroupés autour d’Eugène Boudin (dont le musée conserve 104 numéros).

L’établissement expose et conserve plus de 2500 peintures, sculptures, dessins ou gravures, plus de 1000 objets, coiffes, costumes, meubles…, quelques 700 photographies sur plaques de verre des années 1880-1920, une collection de plus de 100 affiches touristiques sur la Normandie entre 1880 et 1950 et un ensemble de jouets anciens des 19e et 20e siècles.

Crédit : ©David Gadanho