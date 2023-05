Parcours dansés Musée et Parc Buffon, 13 mai 2023, Montbard.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

De 21h à 22h : parcours dansés avec le groupe EViedanse du Conservatoire de Montbard autour du thème de l’animalité, en dialogue avec les œuvres du Musée.

Musée et Parc Buffon Rue du Parc 21500 Montbard 21500 Montbard Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Le Musée et Parc Buffon propose un parcours à travers l’histoire des sciences, des cabinets de curiosité aux premiers Muséums, en s’attachant à deux personnalités nées à Montbard : Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) et Louis Jean-Marie Daubenton (1716-1800). Deux salles d’exposition temporaire proposent, en lien avec les collections du musée, une découverte de l’héritage artistique et scientifique des deux célèbres naturalistes. Le Parc Buffon Aménagé par le naturaliste Buffon entre 1733 et 1742, ce parc est intimement lié à l’histoire du château des ducs de Bourgogne sur lequel il est construit. Classé Monument Historique en 1947, ce jardin historique et ses quatorze terrasses offrent une vue remarquable sur la vallée de la Brenne. Le naturaliste y fît également bâtir son cabinet de travail, petit édifice qui renferme le souvenir de la monumentale Histoire naturelle

The Buffon Museum and Park offers a journey through the history of science, from the cabinets of curiosity to the first museums, focusing on two personalities born in Montbard: Georges-Louis Leclerc, Count of Buffon (1707-1788) and Louis Jean-Marie Daubenton (1716-1800). Two temporary exhibition rooms offer, in connection with the museum’s collections, a discovery of the artistic and scientific heritage of the two famous naturalists. The Buffon Park Built by the naturalist Buffon between 1733 and 1742, this park is intimately linked to the history of the castle of the dukes of Burgundy on which it is built. Listed as a Historical Monument in 1947, this historic garden and its fourteen terraces offer a remarkable view of the Brenne valley. The naturalist also had his office built there, a small building containing the memory of the monumental Natural History

Crédit : ©Conservatoire de Montbard