L’histoire de cet éléphant préhistorique commence il y a 4 millions d’années en Afrique, c’est à dire un peu plus tôt que celle des premiers hommes sur ce même continent. Le berceau africain de l’Humanité et celui des mammouths est donc le même. Ainsi, les uns comme les autres, connaissent une évolution parallèle jusqu’à ce que les mammouths disparaissent définitivement il y a, pour la plupart d’entre eux, une dizaine de milliers d’années. Certains mammouths, retrouvés récemment sur l’île de Wrangel au Nord de la Sibérie ont moins de 4000 ans. Ils ont résisté localement grâce à un environnement favorable. Leur taille, inférieure de 30%, dévoile une adaptation à un espace vital plus réduit. Avant d’en arriver à cette regrettable extinction, le mammouth s’est diversifié et propagé en Europe et en Asie, puis en Amérique du Nord. Leurs cousins éléphants africains et asiatiques, que nous connaissons bien, sont également apparus à la même époque. Ils forment avec le mammouth trois espèces voisines ayant un ancêtre commun. Quelques milliers d’éléphants d’Asie et d’Afrique survivent actuellement. Leur sursis ne dépend plus que de l’Homme, son seul prédateur. Après les dinosaures, qui ont disparu 65 millions d’années auparavant, le mammouth laineux (Mammuthus primigénius pour les scientifiques) est le plus populaire des animaux préhistoriques. Cette exposition abordera également l’interaction de l’Homme et l’animal pour le plus grand plaisir des petits et grands. De nombreuses animations viendront ponctuées ce grand rendez-vous. C’est cette histoire que nous vous proposons de découvrir.

Le Musée associatif espace Gaia est situé à l’intérieur de l’ancienne église du Prieuré Saint-Martin. Fondé en 908, cet ensemble ne montre plus d’ouvrages d’origine hormis 2 éléments de la porterie du Prieuré. Monument d’art roman, il est classé monument historique depuis janvier 1979.

Le Musée espace Gaia, aborde, avec un exposition permanente, l’histoire de la Terre depuis sa formation jusqu’à la fin du Paléolithique supérieur. Expositions, animations pour tous, forment l’ossature principale de l’activité. Plus d’un millier d’objets viennent éclairer le contenu proposé.

The Gaia Space Associative Museum is located inside the former church of the Saint Martin Priory. Founded in 908, this set no longer shows original works except for 2 elements of the porter’s room of the Priory. A monument of Romanesque art, it has been listed as a historical monument since January 1979. The Gaia Space Museum, with a permanent exhibition, addresses the history of the Earth from its formation until the end of the Upper Palaeolithic. Exhibitions, animations for all, form the main backbone of the activity. More than a thousand objects illuminate the proposed content.

