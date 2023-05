Animation sur la fluorescence des minéraux Musée espace Gaia, 13 mai 2023, Montereau-Fault-Yonne.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre sans inscription Handicap moteur. Gratuit

Ce rendez-vous met en évidence un phénomène naturel qui permet à certains minéraux exposés aux rayons X ou aux ultraviolets d’émettre de curieuses radiations lumineuses qui les font changer de couleur.

La source de lumière interrompue, ils reprennent leur aspect normal.

Une chambre noire avec lumière UV ondes longues est nécessaire à la présentation de ce monde minéral particulièrement attrayant. Vous pouvez venir admirer cette curiosité à l’espace GAIA.

Musée espace Gaia 19 rue du Prieuré 77130 Montereau-Fault-Yonne 77130 Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne Île-de-France Bus arrêt du Général Pajol – Parking à proximité

Le Musée associatif espace Gaia est situé à l’intérieur de l’ancienne église du Prieuré Saint-Martin. Fondé en 908, cet ensemble ne montre plus d’ouvrages d’origine hormis 2 éléments de la porterie du Prieuré. Monument d’art roman, il est classé monument historique depuis janvier 1979.

Le Musée espace Gaia, aborde, avec un exposition permanente, l’histoire de la Terre depuis sa formation jusqu’à la fin du Paléolithique supérieur. Expositions, animations pour tous, forment l’ossature principale de l’activité. Plus d’un millier d’objets viennent éclairer le contenu proposé.

Saturday 13 May, 21:30

The Gaia Space Associative Museum is located inside the former church of the Saint Martin Priory. Founded in 908, this set no longer shows original works except for 2 elements of the porter’s room of the Priory. A monument of Romanesque art, it has been listed as a historical monument since January 1979. The Gaia Space Museum, with a permanent exhibition, addresses the history of the Earth from its formation until the end of the Upper Palaeolithic. Exhibitions, animations for all, form the main backbone of the activity. More than a thousand objects illuminate the proposed content.

Crédit : ©GillesGORACY2022