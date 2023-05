Visite-lecture « Fuir l’enfer » Musée Ernest Cognacq, 13 mai 2023, Saint-Martin-de-Ré.

samedi 13 mai 2023 – 23:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre, inscription par téléphone Handicap moteur. Gratuit | Sur inscription 05 46 09 21 22

Visite-lecture basée sur l’ouvrage _Au bagne_ d’Albert Londres, sur la thématique « Fuir l’enfer » : Découverte de la géographie du bagne à travers des récits d’évasions (30-45 mn).

Musée Ernest Cognacq 13 avenue Victor Bouthillier, 17410, Saint-Martin-de-Ré 17410 Saint-Martin-de-Ré Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Situé au cœur de la ville et des fortifications Vauban, à proximité du port, le musée se compose d’une aile contemporaine qui abrite le parcours de visite, d’un hôtel particulier Renaissance et de jardins aménagés à la française.

