Prestation de danse indo guadeloupéenne avec l' Association Culturelle Indienne LATCHMI

Musée Edgar Clerc
Le Moule

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 21:30

Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre
Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur.

Gratuit | Sur inscription
musée.edgar.clerc@cg971.fr, 0590 23 57 57

l'Association Culturelle Indienne LATCHMI composée de jeunes souhaite à travers cette prestation valoriser la culture indo guadeloupéenne.

Musée Edgar Clerc
440, route de rosette
97160 le moule
Guadeloupe

