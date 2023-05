Prestation de slam avec l’artiste Thierry MAPOULA alias SILANSYEUX, Musée Edgar Clerc Le Moule Catégorie d’Évènement: Le Moule Prestation de slam avec l’artiste Thierry MAPOULA alias SILANSYEUX, Musée Edgar Clerc, 13 mai 2023, Le Moule. samedi 13 mai 2023 – 20:45 ⤏ 21:15 Nuit européenne des musées 2023 Entrée libre Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur. https://www.cg971.fr/ Gratuit | Sur inscription musée.edgar.clerc@cg971.fr, 0590 23 57 57 L’artiste propose au cours de la soirée de dire des mots en « slam des humeurs ». Il sera accompagné par un joueur de Gros Ka et de chacha.. Musée Edgar Clerc 440, route de rosette 97160 le moule Guadeloupe 97160 Le Moule Guadeloupe Saturday 13 May, 20:45 Crédit : ©Agence ZOO / Arthur Bonifay Détails Catégorie d’Évènement: Le Moule Autres Lieu Musée Edgar Clerc Adresse 440, route de rosette 97160 le moule Guadeloupe Ville Le Moule

