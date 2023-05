Interlude musicale avec l’artiste violoniste Wilma TABAR Musée Edgar Clerc Le Moule Catégorie d’Évènement: Le Moule Interlude musicale avec l’artiste violoniste Wilma TABAR Musée Edgar Clerc, 13 mai 2023, Le Moule. samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:00 Nuit européenne des musées 2023 Entrée libre . Gratuit musee.edgar.clerc@cg971.fr, 05 90 23 57 57 Mme Wilma TABAR, violoniste émérite, artiste-pédagogue, compositrice et doctorante en musicologie interviendra lors de la prestation du conteur M. Henry PETITJEAN ROGET Musée Edgar Clerc 440, route de rosette 97160 le moule Guadeloupe 97160 Le Moule Guadeloupe Saturday 13 May, 19:30 Crédit : ©Wilma TABAR Détails Catégorie d’Évènement: Le Moule Autres Lieu Musée Edgar Clerc Adresse 440, route de rosette 97160 le moule Guadeloupe Ville Le Moule

